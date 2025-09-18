El mes de agosto llena los hoteles de Elche con el mejor dato de ocupación del año

El mes turístico por excelencia, ha dejado en Elche una tasa de ocupación hotelera del 92 %, que es un índice idéntico al registrado el pasado año en el mismo mes.

Ese 92 % de ocupación hotelera media, es el mejor dato acumulado por los hoteles del municipio ilicitano en lo que llevamos de año y se sitúa 1,8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mes de julio.

Por su parte, el precio medio por habitación se ha situado en agosto en los 113 euros, lo que representa también el máximo del año e incluso de la serie histórica desdeque se registran los datos de ese parámetro. Además, ese precio medio supera en 5,38 euros el dato interanual.

Así se ha destacado desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), entidad que ha destacado que, un mes más, “se mantiene” la tendencia de lo que llevamos de año de que “las tasas de ocupación no llegan a las de 2024, mientras que los precios medios sí están por encima de los del pasado año”.

AETE ha recalcado que la rentabilidad por habitación “también es mejor que la de hace un año” y se ha puesto de relieve que tres eventos concretos durante agosto se han dejado notar de forma significativa en los hoteles: las fiestas patronales y los partidos de Liga que disputó el Elche Club de Fútbol en el estadio ‘Manuel Martínez Valero’ frente al Betis y el Levante.