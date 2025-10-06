Merecido reconocimiento para Ángel Urbina: ‘Alicantino de adopción’ poniendo en valor su reivindicación de los trasvases y la solidaridad entre cuencas

Ángel Urbina Olarte, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique de Elche y de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, fue distinguido este pasado domingo como ‘Alicantino de adopción’ en un acto institucional que tuvo lugar en la Diputación de Alicante, que es la entidad que entrega ese reconocimiento.

Ángel Urbina durante el acto de distinción de 'Alicantino de adopción'. | Diputación de Alicante

En el acto reconocimiento estuvo presente el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ensalzó la figura de Ángel Urbina, poniendo en valor la defensa de los trasvases y la solidaridad entre cuencas hídricas del país que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

Ingeniero de formación, natural del municipio burgalés de Miranda de Ebro y residente en Elche, Ángel Urbina recibió con orgullo el reconocimiento de ‘Alicantino de adopción’ en un acto en el que estuvo arropado por su familia.

Desde que se aprobó la Ley de Aguas en 1985, la implicación de Ángel Urbina en los Planes Hidrológicos del Segura, del Júcar y del Ebro ha sido constante.

Además, Urbina ha ostentado cargos en la Comunidad General Riegos de Levante y en el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura.

Fue actor principal en el Memorándum del trasvase Tajo-Segura y en la elaboración de sus reglas de explotación.

Otros reconocimientos

Ángel Urbina ha obtenido diferentes reconocimientos del Ayuntamiento de Elche, Onda Cero, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y Sindicato de Jóvenes Agricultores. Además, ha recibido el Dàtil d'Or de la Asociación de Informadores de Elche.

Asimismo, Onda Cero Elche lo distinguió como ‘Ilicitano de Honor’ en la convocatoria anual de sus premios. Fue en el año 2017.