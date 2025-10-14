El Mercado Medieval de Elche se instalará en el entorno de la basílica de Santa María el segundo fin de semana de noviembre

Elche se están ultimando los detalles para la celebración entre los días 21 de este mes y el 9 de noviembre la trigésima edición del Festival Medieval.

Se han programado más de una treintena de espectáculos y actividades que tendrán lugar en distintos espacios públicos. Este año, como novedad, se ha incorporado el Patio de Armas del Palacio de Altamira como escenario del festival y allí se pondrá en escena un espectáculo titulado ‘Poeta Soldado’ en el que son protagonistas la danza, el teatro y la música.

El Festival Medieval de Elche lleva tiene por eslogan ‘Celebratio’ y sus actividades también se desarrollarán en calles y plazas del centro histórico y en espacios culturales como Gran Teatro, la sala La Tramoia y el antiguo convento de las Clarisas.

Uno de los puntos fuertes del festival serán las representaciones extraordinarias del ciclo otoñal del Misteri d’Elx que tendrán lugar los días 24, 25 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Con motivo de las representaciones del drama asuncionista, el tradicional Mercado Medieval se instalará en el entorno de la basílica de Santa María del 6 al 9 de noviembre.

Como ocurre cada año, la danza, el teatro y los espectáculos de calle y pirotécnicos retrotraerán a Elche muchos siglos en el marco de un Festival Medieval totalmente consolidado en las treinta ediciones que acumula y que, según ha destacado la concejala de Cultura y Turismo Irene Ruiz atrae a la ciudad a muchos visitantes.

El cartel anunciador del Festival Medieval de este año es obra del artista ilicitano Antonio Mora, quien ha explicado que está inspirado en manuscritos festivos y en la iconografía del gozo, invitando a los ciudadanos a sumarse a una fiesta popular, a un certamen, donde lo antiguo vuelve a ser presente.