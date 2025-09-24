Mercado Central de Elche: las obras están al 15 % de su ejecución y el gobierno local busca en el entorno alternativas para aparcamiento

Las obras de rehabilitación del antiguo Mercado Central de Elche avanzan a un 15 % de su ejecución total, a la espera de que la Generalitat Valenciana autorice el inicio del desmantelamiento de la cubierta del edificio, compuesta a base de placas de uralita y con el área municipal de Urbanismo analizando paralelamente la posibilidad de crear un aparcamiento en el entorno del complejo comercial para bien salvar la posibilidad de que conselleria no permita usar el parking que antaño se construyó en el subsuelo de la plaza de Las Flores o bien poder completar ese en caso de que pueda usarse.

Así lo ha avanzado Francisco Soler, concejal responsable del área de Urbanismo.

El concejal de Urbanismo se ha expresado en esos términos durante una visita a las obras que están en marcha en el mercado central ilicitano en la que también han participado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el concejal de Contratación y Servicios Públicos, Claudio Guilabert.

Obras en el Mercado Central de Elche. | Onda Cero Elche

El alcalde de Elche ha explicado que las obras avanzan a buen ritmo, estando centrados en la actualidad en refuerzo de los pilares exteriores e interiores que soportan la estructura del edificio. A continuación, se llevará a cabo la demolición de los forjados intermedios entre pilares.

De momento, se mantiene el plazo de 15 meses para la ejecución de la rehabilitación fijado en la adjudicación de las obras.

Inversión de 8,8 millones de euros

La actuación que se ejecuta en el viejo Mercado Central de Elche cuenta con una inversión de 8,8 millones de euros y afecta a cerca de 3.500 metros cuadrados de superficie entre edificio y zona exterior.

El nuevo mercado tendrá 24 puestos de venta tradicional, con una superficie de 15 metros cuadrados, además de zona gastronómica y restauración en los extremos del edificio.

Está previsto que los puestos ubicados en los pasillos exteriores tengan salida a las calles contiguas y que muchos de estos puestos puedan trabajar su propio género y ponerlo a disposición de los clientes para que lo consuman en el propio mercado.

“Estamos a las puertas de la apertura del edificio del CEU en el antiguo cine Capitolio, del inicio de obras de la plaza del Congreso Eucarístico a partir de enero y continuamos con las obras del Mercado Central. Por parte del gobierno hacemos todo lo posible para dinamizar el centro histórico y que sea una referencia indiscutible”, ha destacado Pablo Ruz.