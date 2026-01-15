Medioambiente atribuye a una avería de “gran complejidad” que el centro de visitantes de El Hondo esté sin luz desde octubre

El Centro de Recepción de Visitantes del Parque Natural de El HondoCrevillent-Elche continúa este miércoles sin suministro eléctrico, que es una situación que arrastra desde el pasado mes de octubre.

Desde la Conselleria de Medioambiente, departamento autonómico bajo el que está la tutela del humedal, se ha explicado que todo es consecuencia de una “avería eléctrica” que “tiene una gran complejidad” (sin dar más detalles), lo que está provocando que los trabajos se estén “alargando”.

Fuentes de la conselleria han añadido que “la incidencia se ha visto condicionada por la complejidad en el suministro de determinadas piezas”, si bien se ha incidido en que “una vez recibidas, el montaje y la puesta en funcionamiento se realizarán de manera ágil”. Además, se ha añadido que la avería sobrevenida estará solucionada “en breve” y se ha detallado que, “con el objetivo de que los trabajadores desarrollen su labor en las mejores condiciones, los educadores han sido trasladados a las oficinas de los parques naturales más cercanos, combinando trabajo presencial y teletrabajo, y manteniendo en todo momento la atención a las visitas concertadas del Parque Natural de El Hondo, para las que no es necesario el suministro eléctrico ya que suelen ser actividades exteriores”.

Pregunta del PSOE en Les Corts

Respecto a la situación en el Centro de Recepción de Visitantes, el Grupo Socialista en Les Corts, a través de Rosario Navalón y Ramón Abad, diputados del mismo, se han interesado este jueves por el asunto, dirigiéndose a la Conselleria de Medioambiente a través de una pregunta parlamentaria.

En ella se piden una explicación en torno a cuál es la razón concreta que provoca que esa instalación del Parque Natural está sin suministro eléctrico.

Los socialistas también han preguntado si existe algún proyecto para “el mantenimiento de ese equipamiento” en el centro de recepción de visitantes y en caso de que exista han reclamado que se informe del “plazo de ejecución” se maneja para esas “posibles actuaciones”.

De mismo modo, si eso fuese así, los socialistas reclaman conocer en qué partida presupuestaria se encuentra la dotación económica necesaria en los presupuestos autonómicos del pasado año o del presente ejercicio.