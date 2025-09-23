Más de un tercio de los estudiantes de la UMH de Elche son de fuera de la ciudad

Más de un tercio de los estudiantes matriculados en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche son de fuera de la ciudad y llegados de otras localidades de la provincia de Alicante. Además, los alumnos extranjeros han crecido en torno a un 10 % en el curso académico 2025/2026.

Ambos datos los hemos conocido este martes en una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ con el rector de la UMH ilicitana Juan José Ruiz, que ha añadido que el curso ha comenzado con casi 14.000 estudiantes, habiéndose disparado en un 45 % las prescripciones registradas.

El nuevo curso ha comenzado en la universidad de Elche con 2.800 alumnos de nueva matriculación y titulaciones de gran demanda, como Medicina y Sicología.

La llegada de estudiantes al campus de Elche de la UMH y a los de Orihuela, San Juan de Alicante y Altea, conlleva el surgimiento de contar con nuevos servicios paralelos como es el caso de residencias que ofrezcan alojamiento a los que llegan de tanto de otros países como de otras regiones del país.

Por otro lado, el rector de la UMH de Elche ha destacado que una de las prioridades que se van a fijar está directamente relacionada con el reemplazo generacional en la plantilla de investigadores de una institución que va camino de los treinta años de vida y que, pese a su juventud, lleva años marcando estándares de excelencia en investigación.