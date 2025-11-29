Más de 2,2 millones de luces llenan de luz la Navidad de 2025 en Elche

Elche ha entrado de lleno en la Navidad 2025. Lo ha hecho este sábado con el encendido del tradicional alumbrado extraordinario que ilumina y decora distintos espacios públicos y calles tanto del casco urbano de las pedanías.

Este año se han colocado 2,2 millones de luces led, 700 arcos luminosos y 70 elementos 3D. Además, en la Plaza del Congresos Eucarístico, junto a la basílica de Santa María, se han instalado tres coronas de grandes dimensiones, denominadas las ‘Coronas de los Reyes Magos’, que ofrecen un espectáculo de luz y sonido.

Las ‘Coronas de los Reyes Magos’ en Elche. | Ayuntamiento de Elche

Miles de ilicitanos e ilicitanas disfrutaron en la tarde de este sábado del acto de encendido del alumbrado de Navidad, que tuvo como epicentro la Plaza de Baix y que contó con las actuaciones de la banda sinfónica de Elche y de la Escolanía del Misteri d’Elx.

Tras ese acto en la Plaza de Baix, se vivió el encendido de las Coronas de los Reyes Magos que, a partir de ahora, van a ofrecer un espectáculo de luces con villancicos, con pases diarios a las 19:00 y a las 21:00 horas.

Este año alumbrado navideño se ha colocado en vías que en años anteriores no tenían. Este es el caso de las calles Ángel, Santa Bárbara, Mariano Benlliure, Olegario Domarco Seller, León Sánchez Sáez y Eduardo Ferrández García o en la avenida Pedro Juan Perpiñán.

Además, se ha instalado un árbol de Navidad en el barrio de San Antón. Las pedanías también contarán con iluminación con la incorporación este año de Balsares o Jubalcoy.

Pedanías

El alumbrado extraordinario de Navidad también llega a las pedanías ilicitanas. Así, el sábado se ha procedido al encendido del instalado en Las Bayas, La Hoya y La Marina.

Este domingo se hará lo propio en Matola, Perleta y Valverde.

El próximo 5 de diciembre se encenderá el alumbrado navideño en El Altet, Torrellano y Los Arenales del Sol.

Ese mismo día se inaugura la Plaza de la Navidad, que, con 29 puestos y hasta el 6 de enero de 2026, estará emplazada en la Plaza de Baix y en La Glorieta.

Por otro lado, el día 6 de diciembre, tendrá lugar la inauguración del Belén Municipal de la plaza Glorieta y el pregón de la Navidad, que este año 2025 va a correr a cargo del periodista deportivo José Morago.