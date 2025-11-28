Más de 4.000 corredores participan en la I Maratón Elche-Alicante

Este domingo se celebra la primera edición de la Maratón Elche-Alicante, con más de 4.000 participantes que representará a cerca de cincuenta países. Habrá deportistas de México, Estados Unidos o Nueva Zelanda, además de países europeos. Se calcula que un 25% de los corredores llegará de fuera de España

La carrera, organizada por el Club Atlético Montemar, partirá a las 09:00 horas desde el Palacio de Altamira. Se recorrerán 11 kilómetros por el casco urbano ilicitano, continuará durante 20 kilómetros por la zona que enlaza ambos municipios y culminará los últimos 11 kilómetros por Alicante. La meta se situará en el Muelle 12 del Puerto de Alicante.

El trazado es prácticamente llano. Habrá una amplia presencia de voluntarios y las medallas conmemorativas harán un guiño a Elche y Alicante, pues incorporan los símbolos más representativos de las dos ciudades: la Dama de Elche y la Cara del Moro.

Desde este viernes arranca la Feria del Corredor, que estará situada en el Hort del Xocolater, donde los participantes podrán recoger sus dorsales y disfrutar de un espacio con carpas dedicadas a nutrición, tecnología deportiva, textil y servicios médicos. El horario será de 17:00 a 20:00 horas este viernes y el sábado, jornada previa a la carrera, de 10:00 a 20:00 horas.