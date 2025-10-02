ESTE DOMINGO

Más de 400 inscritos para la IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche

La prueba se consolida en el municipio ilicitano y roza los 450 corredores

Felipe Canals

Elche |

Elche celebra este domingo, a partir de las 09:00 horas, la IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche. La prueba se consolida en el municipio ilicitano y va a contar con cerca de 450 corredores, según Aquilino Galindo. Se trata de una competición de MTB en la que uno de los objetivos de esta edición era aumentar el número de mujeres.

Este año habrá novedades con las modalidades, puesto que a la prueba clásica de 40 kilómetros le acompañará una más corta de 30 kilómetros. Aquilino Galindo, director de la competición, ha pasado por la sección 'Sube con AscensoresSerki' de 'Radioestadio Elche'.

