Más de 30 empresas de componentes para el calzado de las comarcas de Vinalopó participan en Lineapelle Milán

Un total de 35 empresas del sector de componentes para el calzado de Elche (16), Crevillent (5), Petrer (8), Elda (5) y Villena (1) van a estar presentes esta semana en Milán en una nueva edición de la feria Lineapelle en la que van a presentar las novedades de la temporada otoño-invierno 2026-2027 del sector.

El certamen, que coincide con la celebración de otra feria de marroquinería y curtidos, arranca este martes y se va a prolongar hasta el jueves.

La feria Lineapelle Milán es el certamen más importante del calendario internacional del sector de componentes para el calzado.

Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y la Marroquinería, que coordina la participación española en la feria, se ha destacado que los expositores nacionales que acuden al certamen, éste les ofrece la oportunidad de poder mostrar sus nuevas colecciones a compradores internacionales.

El 41 % de los expositores españoles pertenecen al sector de componentes y accesorios, el 39 % a tejidos y sintéticos y el otro 20% al sector de pieles.

Desde la Patronal del sector de componentes para el calzado se confía en que las empresas mantengan un buen nivel de negocio en la feria, al tiempo que se ha expresado la preocupación por “la incertidumbre” que genera el contexto geopolítico actual.