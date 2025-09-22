Más de 250 propuestas de sanción a vehículos durante el Elche-Oviedo

La Policía Local interpuso más de 250 propuestas de sanción a vehículos estacionados en el entorno del Martínez Valero durante el Elche-Oviedo, partido correspondiente a la quinta jornada de Liga en Primera División. Las denuncias del pasado domingo se suman a las más de 200 que se interpusieron en los dos primeros partidos del Elche en su estadio.

Algunos de los puntos más conflictivos son la Calle Almagro o la Avenida de l'Altet. Según la Policía Local de Elche, las denuncias se aplican a vehículos estacionados en las aceras o en las entradas y salidas de los distintos solares que se encuentran en los aledaños del Martínez Valero. Hay quejas de los vecinos de la zona, que manifiestan que los peatones tienen que sortear vehículos para pasear o llegar a sus viviendas.

El enfado por las sanciones era visible a través de redes sociales por algunos de los afectados este pasado domingo. La gran cantidad de aficionados que acuden cada fin de semana al feudo franjiverde en Primera está provocando retenciones en el tráfico y problemas para estacionar los vehículos.

Desde la Policía Local se está alertando de que se seguirán interponiendo denuncias a los vehículos estacionados en la acera o en las entradas a los solares. Por ello, se pide responsabilidad y civismo a los aficionados. Se propone acudir con la suficiente antelación al partido para poder estacionar en puntos como Altabix o Plaza Castilla. Además, se hace hincapié en que otra alternativa pasa por hacer uso del transporte público.