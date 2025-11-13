Más de 20.000 personas arropan a la Argentina de Messi en Elche

La selección Argentina, con Leo Messi a la cabeza, se ha ejercitado este jueves en el estadio Martínez Valero de Elche. Más de 20.000 personas se han dado cita en el feudo franjiverde para presenciar la sesión de entrenamiento de la vigente campeona del mundo. La ‘Albiceleste’ juega este viernes contra Angola.

Se han producido colas desde primera hora de la mañana. Ha habido una gran presencia de niños, puesto que se ha invitado a los centros educativos del municipio a vivir la sesión de entrenamiento de Argentina.

Christian Bragarnik no se ha perdido el entrenamiento de la ‘Albiceleste’. También se ha podido ver a jugadores como Matías Dituro disfrutando de la sesión de Argentina. Pedro Schinocca también ha estado presente.

Messi es el principal atractivo de la campeona del mundo. Los aficionados presentes en el Martínez Valero han coreado el nombre del astro en una sesión que ha comenzado unos minutos después de las 10:30 horas. Los futbolistas han saltado con el himno de Argentina por la megafonía del estadio.

Argentina lleva toda la semana concentrada en Algorfa preparando su compromiso de este viernes ante Angola. Ha habido una gran expectación mediática en el entrenamiento de este jueves.