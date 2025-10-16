Más de 200 ciclistas participan en Aspe en el Memorial Paco Sánchez de bicicleta de montaña

Aspe acoge este domingo una nueva edición del Memorial Paco Sánchez de ciclismo. La bicicleta de montaña será la protagonista de una carrera que arrancará a las 09:30 horas. Está organizada por el Club Ciclista La Pájara y el Ayuntamiento.

Ya hay más de 200 inscritos para el evento, que reunirá a ciclistas de Elche, La Vila, Altea y otros puntos de la provincia de Alicante. Javier Pérez, de la entidad organizadora de la prueba, ha explicado que "el objetivo es compartir la pasión por la bicicleta de montaña con otros clubes de toda la provincia".

Respecto al recorrido, se mantiene el mismo que en años anteriores aunque con "pequeñas adaptaciones en el terreno para garantizar la seguridad de los participantes tras las lluvias". La salida se situará en la zona de Los Algezares y el recorrido, "con subidas, bajadas y tramos técnicos", se prevé completar en menos de dos horas.

El concejal de Deportes, Daniel Aguilar Puche, ha querido poner en valor "el gran trabajo que realizan los clubes deportivos de Aspe por fomentar el deporte y mantener viva la pasión por el ciclismo".