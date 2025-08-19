CÉSPED

El Martínez Valero sorprende con un verde impecable ante el Betis

Tras años de estrenos con críticas al terreno de juego, el estadio franjiverde lució en buenas condiciones pese a la ola de calor

Paco Torres

Elche |

A la izquierda la primera jornada de la temporada 24/25. A la derecha la primera jornada de la temporada 25/26 | Onda Cero

El estado del césped del Martínez Valero durante las primeras jornadas ha sido una quimera para el Elche en las últimas campañas. El ejemplo más reciente fue el 18 de agosto de 2024, cuando Eder Sarabia se estrenó en el banquillo franjiverde frente al Huesca con un terreno en condiciones muy deficientes.

En aquel encuentro las zonas despobladas y los baches fueron objeto de críticas, tanto para el Elche como para los rivales. Más aún teniendo en cuenta el estilo de juego del técnico vasco, basado en pases cortos y rasos.

Todo hacía pensar que esta temporada sería similar, sobre todo tras la intensa ola de calor sufrida en Elche en los últimos días. Sin embargo, contra todo pronóstico, el césped del Martínez Valero en el partido frente al Betis presentó un estado excepcional.

Aunque desde la grada y en televisión se apreciaron algunas zonas más claras, no afectaron ni a la integridad física de los futbolistas ni al juego de toque de Sarabia. Un factor que ayudó al Elche a empatar frente a un rival que hace pocos meses disputaba la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea.

