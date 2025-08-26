El martes se presenta en Elche, Santa Pola y Crevillent con bochorno, calima y pocos cambios en las temperaturas

La previsión meteorológica apunta a que los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante un martes bastante soleado, con bochorno pese a las suaves brisas marinas a partir de media mañana y calima por el polvo sahariano que va a dejar un aspecto blanquecino al cielo.

Las temperaturas apenas van a experimentar cambios respecto a las registradas ayer. En Crevillent se van a alcanzar los 33 grados centígrados, en Elche los 32 y en Santa Pola los 30.

Un miércoles similar

De cara a este miércoles, los modelos meteorológicos avanzan que será un día muy similar al de hoy en el que seguirá presente la calima. Será una jornada con ambiente seco, con poco bochorno.

La presencia de polvo sahariano desparecerá el jueves, jornada en la que habrá viento de poniente y en la que se espera un ascenso significativo de las temperaturas.

Para el viernes y el fin de semana se esperan brisas marinas, descenso de las temperaturas y que vuelva el bochorno.