Mario Vaquerizo abre oficialmente las fiestas de Elche con cinco minutos de un pregón improvisado

El de Mario Vaquerizo ya es el pregón más corto que se recuerda de las últimas décadas. En apenas cinco minutos y de forma improvisada, recorrió los espacios comunes de la identidad ilicitana: el verdor del palmeral, la pertenencia de la Dama, la belleza de las ilicitanas y la riqueza de su historia. Fiel a si mismo, vestido de negro de pies a cabeza, agradeció la hospitalidad de los ilicitanos e ilicitanas, afirmó su devoción a la Virgen de la Asunción y tras finalizar con los tradicionales vítores a Elche y a la patrona, aprovechó para recordar su concierto de esta noche con Las Nancys Rubias.

La plaza de Baix y calles aledañas estaba llena hasta la bandera de festeros y público que le vitorearon al salir al balcón y aplaudieron tras algunas de sus intervenciones. Eso sí, en el acto y tal como habían anunciado horas antes no hubo ningún concejal de Vox. Los socios de Pablo Ruz en el gobierno local anunciaron su disconformidad con la elección de Vaquerizo como pregonero y lo escenificaron con su ausencia este acto que ya ha dado apertura oficial a las Fiestas de Agosto de Elche 2015.