Mario Martínez, entrenador de Los Garres: "Es el partido más importante de la historia del club"

El Elche juega este miércoles en el Enrique Roca contra Los Garres en Copa del Rey. El cuadro franjiverde es claro favorito por la diferencia de categorías entre ambos clubes. Aún así, Sarabia se toma muy en serio el encuentro en tierras murcianas. "Vamos a sacar una alineación cojonuda", ha dicho.

Mario Martínez, preparador de Los Garres, ha pasado por 'Radioestadio Elche' y ha dejado claro que se trata del "partido más importante de la historia del club". El técnico del conjunto murciano ha alabado al Elche y ha añadido que era uno de los rivales que querían en el sorteo.

"Somos conscientes de que el porcentaje de ganar al Elche es bajito", ha admitido Mario Martínez. Sin embargo, en Los Garres hay mucha ilusión y quieren competir la eliminatoria. Jugar en el Enrique Roca es otro aliciente para ellos. Eso sí, ha reconocido que disputar el partido en un campo más pequeño hubiese permitido "minimizar" las virtudes del Elche.

El partido se disputa este miércoles a las 19:00 y se espera un buen ambiente. Los Garres se centra en Liga y en el día a día, pero quiere disfrutar del partido y sueña con dar una de las campanadas de esta edición de la Copa.