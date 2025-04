Mario Gómez, alumno del IES Pedro Ibarra de Elche, logra la medalla de oro en las Olimpiadas de FP

Mario Gómez Cañadas, alumno de 2º curso de Formación Profesional Básica de Informática en el IES Pedro Ibarra de Elche, ha conseguido la medalla de oro en la especialidad de Cloud Computing en las CVSkills 2025, las Olimpiadas de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana celebradas en Feria Valencia del 31 de marzo al 4 de abril.

Las CVSkills, organizadas por la Conselleria de Educación, reúnen a los mejores estudiantes de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana, quienes demuestran sus conocimientos y destrezas en distintas disciplinas técnicas. Mario, estudiante del Ciclo Formativo de Grado Básico, ha destacado por su brillantez en una competición donde la mayoría de participantes proceden de Grados Medios y Superiores, demostrando que tiene un futuro prometedor en el mundo de la informática.

Acompañado por su tutora, Ana Bertomeu, profesora de Informática del centro, Mario superó con éxito las diferentes pruebas a lo largo de cinco intensos días de competición hasta alzarse con la victoria final. “Cada día era un reto distinto y había momentos en los que dudaba de si podría estar a la altura, pero el apoyo de mi tutora y de mis compañeros fue fundamental para no rendirme”, comenta el joven medallista. “He aprendido mucho durante este proceso y he descubierto que, con esfuerzo y dedicación, se pueden superar los límites que uno mismo ni se imagina”.

El cloud computing es una modalidad de la informática que utiliza servicios y recursos en la nube, en lugar de depender de la infraestructura local de una empresa o usuario. Sobre su logro, Mario añade: “Por lo que se me ha premiado es por la utilización de los servicios en la nube, en este caso de Amazon. Ha sido una experiencia increíble”.

Su triunfo en la modalidad de Cloud Computing, con una puntuación total de 96,41 puntos —más de seis puntos por encima del segundo clasificado—, pone de manifiesto que el talento puede encontrarse y brillar en cualquier nivel educativo y cómo la Formación Profesional se presenta como una alternativa de futuro sólida, completa y con amplias salidas laborales, preparando a los jóvenes para el acceso a un mundo laboral que, cada vez más, demanda trabajadores cualificados.

De cara al futuro, Mario ya piensa en la siguiente fase: “Nos han empezado a preparar para la nacional y creo que si me preparo bien, como ya sé que he ganado y voy a la nacional tengo opciones. Hay otras comunidades autónomas que todavía no han hecho la prueba, entonces tengo este tiempo para entrenar y creo que si me preparo bien y voy mentalmente también preparado, la nacional también se puede venir a casa”.

Como medallista de oro, Mario formará parte de la selección que representará a la Comunidad Valenciana en las SpainSkills 2026, para lo cual continuará su formación con el apoyo de la Conselleria, que le proporcionará los recursos necesarios para afrontar este nuevo reto.