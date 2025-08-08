María Teresa Botella asume el cargo de la presidencia del Misteri

El Patronato informó el 7 de agosto que María Teresa Botella sería la nueva vicepresidenta ejecutiva después de que Francisco Borja, presidente ejecutivo del Misteri d’Elx, tuviera que ser intervenido tras sufrir una indisposición médica a pocos días del inicio de las representaciones de agosto.

El presidente ejecutivo tuvo que ser operado y ahora se encuentra en el hospital recuperándose, la operación se realizó con éxito y desde el Patronato han informado que su evolución es favorable. También aseguran que cuando los médicos lo permitan, Francisco Borja podrá seguir su recuperación en casa.

Por su parte, María Teresa Botella Quirant asumirá la presidencia del Misteri d’Elx, concretamente será la vicepresidenta ejecutiva, mientras que Borja se recupera de la intervención. Botella llevará a cabo las funciones necesarias para garantizar la continuidad de la actividad institucional, incluidas las representaciones y actos previstos para las próximas semanas.

Hace unos días Francisco Borja participaba en las presentaciones del abanico y facsímil con motivo de las representaciones del Misteri, un acto simbólico que marca la cuenta atrás para los días grandes de La Festa, que este año se celebra en el marco del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de María.

En este evento Borja destacaba que “el Misteri ya está entre nosotros, con los preparativos avanzados, el montaje de la tramoya alta y baja, la alfombra, las sillas… Todo lo necesario para convertir Santa María en el escenario único de esta obra”.