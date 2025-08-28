Margalló Ecologistes en Acció exige al gobierno local de Elche transparencia y responsabilidad en la gestión de residuos

El colectivo Margalló Ecologistes en Acció ha exigido este jueves al gobierno local de Elche, formado por PP y Vox, que haga público documentos como los detalles del uso de presupuesto en educación ambiental, las auditorías y el informe anual sobre la composición de los residuos.

Toni Verdú, miembro del grupo ecologista, ha asegurado que los contenedores marrones se usan de forma inadecuada porque a la población no se les ha dado la información necesaria: “Hay una partida, en estos cuatro años, de unos 400.000 euros para formación y educación específica para el contenedor marrón”, ha señalado Verdú que ha criticado que no se han distribuido la totalidad de los contenedores marrones en el término municipal, por lo que, según ha apuntado, “será difícil” conseguir en 2025 el preceptivo 55 % de recuperación, que se exige desde la Unión Europea.

Además, desde Margalló Ecologistes en Acció se ha señalado que los residuos orgánicos podrían reciclarse y darles otro uso, pero no se hace, y que acaban siendo enterrados suponiendo una sanción económica de hasta 1,8 millones de euros al año “que acaban pagando todos los vecinos y las vecinas de Elche”.

Informe de instalaciones de la Sierra dels Cremats

Desde el colectivo también piden que se presenten los resultados de la auditoría sobre gases y olores de las instalaciones del vertedero Els Cremats que el propio Ayuntamiento prometió a los vecinos de la zona, la adaptación del tratamiento de residuos por parte de la empresa concesionaria a los estándares y objetivos europeos y la puesta en marcha urgente de un Plan Especial para Grandes Productores de Residuos.

Margalló Ecologistes en Acció ha acusado al equipo de gobierno en el consistorio ilicitano de realizar una gestión ineficaz, opaca y contraria al interés público y que solo piensan en el “maquillaje fiscal y la propaganda”, en lugar de asegurar una gestión de residuos moderna, eficiente, legal y respetuosa con el medio ambiente y con los ilicitanos e ilicitanas.