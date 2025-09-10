La IV Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche, a por los 500 inscritos

La cuarta edición de la Marcha MTB Demolision Mundo Bike Elche ya calienta motores. Será el domingo 5 de octubre y hay hueco para 500 deportistas. Uno de los objetivos es impulsar el ciclismo femenino y contar con un gran número de chicas en la prueba.

Este año habrá novedades con las modalidades, puesto que a la de 40 kilómetros le acompañará una más corta de 30 kilómetros. La intención es atraer a más gente al evento. Este jueves se presentará oficialmente en el Ayuntamiento de Elche.

Aquilino Galindo, director de la prueba, ha pasado por 'Radioestadio Elche' en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.