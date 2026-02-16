14 Y 15 DE FEBRERO

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Voleibol Elche gana en Cartagena y se coloca líder en Primera Nacional

Felipe Canals

Elche |

| CV Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-GETAFE 'B', APLAZADO

TERCERA RFEF

BUÑOL-CREVILLENTE DEPORTIVO, APLAZADO

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 LEVANTE 'B'

LLIGA COMUNITAT

BENIGÀNIM-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, APLAZADO

ELDENSE 'B' 1-0 RAYO IBENSE

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 1-2 UCAM MURCIA

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-ELCHE, APLAZADO

TORRE LEVANTE-KELME, APLAZADO

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-0 FUNDACIÓN RAYO VALLECANO

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

AULA VALLADOLID 20-20 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 27-27 BM PORRIÑO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO-ATTICGO CBM ELCHE, APLAZADO

BM ELDA CEE 30-29 HANDBOL MALLORCA

HANDBOL SANT JOAN 32-27 CBM PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CLUB CARTHAGO VOLEY 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

MONTEMAR 73-83 CBI ELCHE

ESTUDIANTES CARTAGENA 79-86 JORGE JUAN NOVELDA

PRIMERA NACIONAL

PUERTOLLANO 104-40 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW DOS HERMANAS 18-16 CW ELX

