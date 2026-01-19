Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-1 COLONIA MOSCARDÓ
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 ONTINYENT 1931
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 2-2 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
ELDENSE 'B' 1-1 CF BENIDORM
LIGA NACIONAL
VALENCIA 'B' 2-2 ELCHE 'B'
KELME 1-2 TORRENT
ALBORAYA 0-3 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AEM LLEIDA 1-2 ELCHE
BALONMANO
EUROPEAN CUP
KOBIERYCE 22-28 ATTICGO CBM ELCHE
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 25-20 COSTA DEL SOL MÁLAGA
PRIMERA NACIONAL
BM ELDA CEE 30-35 MARNI ROSVAL
MARISTAS ALGEMESÍ 36-27 ATTICGO CBM ELCHE
MISLATA 25-25 CBM PETRER
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
PATERNA LICEO 3-2 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
LUCENTUM ALICANTE 89-97 CBI ELCHE
JORGE JUAN NOVELDA 84-74 MARISTAS VALENCIA
PRIMERA DIVISIÓN
ABECONSA FERROL 65-53 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 10-11 CN BOADILLA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 14-13 WATERPOLO NAVARRA