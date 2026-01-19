17 y 18 de enero

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche logra una importante ventaja en Polonia en la ida de octavos de final de la EHF European Cup

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, en un partido europeo este curso.
El Atticgo CBM Elche, en un partido europeo este curso. | CBM Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-1 COLONIA MOSCARDÓ

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-0 ONTINYENT 1931

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 2-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE 1-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

ELDENSE 'B' 1-1 CF BENIDORM

LIGA NACIONAL

VALENCIA 'B' 2-2 ELCHE 'B'

KELME 1-2 TORRENT

ALBORAYA 0-3 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AEM LLEIDA 1-2 ELCHE

BALONMANO

EUROPEAN CUP

KOBIERYCE 22-28 ATTICGO CBM ELCHE

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 25-20 COSTA DEL SOL MÁLAGA

PRIMERA NACIONAL

BM ELDA CEE 30-35 MARNI ROSVAL

MARISTAS ALGEMESÍ 36-27 ATTICGO CBM ELCHE

MISLATA 25-25 CBM PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

PATERNA LICEO 3-2 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

LUCENTUM ALICANTE 89-97 CBI ELCHE

JORGE JUAN NOVELDA 84-74 MARISTAS VALENCIA

PRIMERA DIVISIÓN

ABECONSA FERROL 65-53 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 10-11 CN BOADILLA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 14-13 WATERPOLO NAVARRA

