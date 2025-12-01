Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-2 SAN SEBATIÁN DE LOS REYES
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-2 CARCAIXENT
MUTXAMEL 1-2 ELDENSE 'B'
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
CASTELLÓN 1-4 ELCHE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 3-0 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
KELME 5-1 ALBORAYA
PABLO IGLESIAS 2-1 HÉRCULES 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-1 REAL UNIÓN TENERIFE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM MISLATA 33-26 ATTICGO CBM ELCHE
BM MÓSTOLES 30-31 BM ELDA CEE
CBM PETRER 41-26 AGUSTINOS ALICANTE
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 PLAYA CARTAGENA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 79-82 SERVIGROUP BENIDORM
PRIMERA NACIONAL
CBSR ELCHE 48-78 ADIV VALENCIA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 19-17 DOS HERMANAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 17-8 PORTUGALETE
OTROS EVENTOS
I EDICIÓN DE LA MARATÓN ELCHE-ALICANTE