Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El División de Honor del Elche se reencuentra con el triunfo en Castellón, mientras que el Ilicitano vuelve a caer en el Diego Quiles

Felipe Canals

Elche |

El Elche División de Honor celebra la victoria en Castellón.
El Elche División de Honor celebra la victoria en Castellón.

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-2 SAN SEBATIÁN DE LOS REYES

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-2 CARCAIXENT

MUTXAMEL 1-2 ELDENSE 'B'

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

CASTELLÓN 1-4 ELCHE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 3-0 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

KELME 5-1 ALBORAYA

PABLO IGLESIAS 2-1 HÉRCULES 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-1 REAL UNIÓN TENERIFE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM MISLATA 33-26 ATTICGO CBM ELCHE

BM MÓSTOLES 30-31 BM ELDA CEE

CBM PETRER 41-26 AGUSTINOS ALICANTE

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 PLAYA CARTAGENA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 79-82 SERVIGROUP BENIDORM

PRIMERA NACIONAL

CBSR ELCHE 48-78 ADIV VALENCIA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 19-17 DOS HERMANAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 17-8 PORTUGALETE

OTROS EVENTOS

I EDICIÓN DE LA MARATÓN ELCHE-ALICANTE

