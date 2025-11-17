15 y 16 de noviembre

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Triunfos en Liga Guerreras Iberdrola de Atticgo CBM Elche y Elda Prestigio

Felipe Canals

Elche |

El Elda Prestigio, en un encuentro en el Florentino Ibáñez.
El Elda Prestigio, en un encuentro en el Florentino Ibáñez. | Vicen Muñoz

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 3-3 RSD ALCALÁ

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 VALL DE UXÓ

CASTELLONENSE 2-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE 2-0 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-1 REDOVÁN

DIVISIÓN HONOR

MURCIA PROMISES 3-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 1-0 ALZIRA

KELME 2-1 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

PABLO IGLESIAS 0-1 TAVERNES BLANQUES

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ONA SANT ADRIÀ 2-1 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 19-14 MORVEDRE

ELDA PRESTIGIO 32-19 CICAR LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM CASTELLÓN 30-30 ATTICGO CBM ELCHE

CB PETRER 34-32 LEVANTE MARNI

UCAM MURCIA 26-38 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CV GANDÍA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 68-76 ADESAVI

PRIMERA DIVISIÓN

CBSR ELCHE 40-75 PUERTOLLANO

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 15-13 MOLINS DE REI

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 18-5 REAL CANOE

