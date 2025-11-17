Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 3-3 RSD ALCALÁ
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-2 VALL DE UXÓ
CASTELLONENSE 2-1 CREVILLENTE DEPORTIVO
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE 2-0 ELDENSE 'B'
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-1 REDOVÁN
DIVISIÓN HONOR
MURCIA PROMISES 3-0 ELCHE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 1-0 ALZIRA
KELME 2-1 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
PABLO IGLESIAS 0-1 TAVERNES BLANQUES
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ONA SANT ADRIÀ 2-1 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 19-14 MORVEDRE
ELDA PRESTIGIO 32-19 CICAR LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM CASTELLÓN 30-30 ATTICGO CBM ELCHE
CB PETRER 34-32 LEVANTE MARNI
UCAM MURCIA 26-38 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CV GANDÍA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 68-76 ADESAVI
PRIMERA DIVISIÓN
CBSR ELCHE 40-75 PUERTOLLANO
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 15-13 MOLINS DE REI
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 18-5 REAL CANOE