13 y 14 de septiembre

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

Elda Prestigio y Atticgo CBM Elche vencen en la tercera jornada de Liga Guerreras Iberdrola

Felipe Canals

Elche |

El Elda Prestigio, en su encuentro del pasado fin de semana en el Florentino Ibáñez.
El Elda Prestigio, en su encuentro del pasado fin de semana en el Florentino Ibáñez. | Vicen Muñoz

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

INTERCITY 1-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 2-0 CASTELLONENSE

ALZIRA 1-1 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

ALBERIC SUCEMART 1-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

ELDENSE 'B' 3-1 JÁVEA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-1 PINATAR

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS 1-1 ATLÉTICO MONCADENSE

EL RUMBO 2-2 ELCHE 'B'

LA NUCÍA 1-0 KELME

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 3-1 HUESCA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

LANZAROTE CIUDAD ARRECIFE 19-23 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 24-23 ZONZAMAS LANZAROTE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL SANT JOAN 40-24 ATTICGO CBM ELCHE

PUERTO SAGUNTO 'B' 30-33 CBM PETRER

BM ELDA CEE 32-31 MARE NOSTRUM TORREVIEJA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer