NO SE LE VA A FORZAR

Marc Aguado, baja en el Elche para el choque en Sevilla

Eder Sarabia ha desvelado que lleva más de una semana con molestias, por lo que no jugará en el Pizjuán y se le espera para la siguiente jornada frente al Oviedo

Felipe Canals

Elche |

Marc Aguado, en el Atleti-Elche. | Elche CF

Contratiempo para Eder Sarabia de cara a la visita al Sánchez Pizjuán. Marc Aguado causará baja en el Sevilla-Elche por unas molestias que arrastra desde hace más de una semana. Aunque este miércoles trabajaba con aparente normalidad, no se le quiere forzar y se le esperará con vistas al choque frente al Real Oviedo.

Aguado es un fijo en el esquema de Sarabia, por lo que es una baja sensible para el cuadro ilicitano. Las opciones para sustituirle pasan por retrasar a Aleix Febas o apostar por Fede Redondo. El exjugador del Inter Miami es el sustituto natural del centrocampista aragonés.

La ausencia de Aguado se une a la de Yago de Santiago. El extremo gallego ya trabaja casi con total normalidad, pero aún le queda cerca de un mes para reaparecer. Podría volver a una convocatoria coincidiendo con el regreso del parón de selecciones de octubre.

Puerta abierta a un cambio en portería

Sarabia ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que juegue Iñaki Peña en Sevilla. Matías Dituro ha rendido bien en este inicio de Liga, pero la meta es la posición mejor cubierta de la plantilla. También está Alejandro Iturbe. El técnico del Elche es especialista en saber manejar situaciones de este tipo.

"Es una competencia interna muy sana y estoy abierto para que juegue el que más lo merezca", ha afirmado Eder Sarabia en la previa del duelo en el Pizjuán. El debate está más vivo que nunca.

