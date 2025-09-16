La Maratón Internacional Elche-Alicante alcanza los 4.000 inscritos

Cada vez queda menos para la I Maratón Internacional Elche-Alicante. La prueba de 42 kilómetros, organizada por el Club Atlético Montemar, partirá el 30 de noviembre desde las inmediaciones del Palacio de Altamira. La organización ha confirmado que se han alcanzado los 4.000 inscritos, de los que la cuarta parte son extranjeros y proceden de 50 países.

Francia aporta 210 corredores, mientras que Reino Unido alcanza los 175. Polonia, Bélgica, Italia o Países Bajos son países que también tendrán bastante presencia. Cabe destacar que hay deportistas de Estados Unidos, México, Marruecos, Argelia, Nueva Zelanda, Australia y Laos.

La organización espera llegar a los 5.000 participantes para cerrar el cupo de inscritos en esta primera edición. La participación se puede formalizar en maratonelchealicante.com.

El recorrido de la I Maratón Internacional Elche-Alicante es prácticamente llano. El punto más elevado estará en Elche (80 metros sobre el nivel del mar). Desde allí, y en ligero descenso, se llegará hasta Ciudad de la Luz (0 metros sobre el nivel del mar), para seguir llaneando hasta la meta situada en el Muelle 12 del puerto de Alicante, en la zona Ocean Race.

Los 42 kilómetros se distribuyen así: once por el centro urbano de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades, y los últimos once por el casco urbano de Alicante.

Se pondrá también en disputa el Campeonato Autonómico de Maratón, que desde el pasado 10 de junio figura en el calendario de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Este campeonato se ponía en juego, en los últimos años, en la Maratón de Valencia.

La I Maratón Internacional Elche-Alicante incorpora en las medallas las siluetas de la Dama de Elche y la Cara del Moro. La parte posterior de las preseas deja espacios para que los participantes puedan grabar sus nombres y el tiempo conseguido en la prueba.