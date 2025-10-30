La XV Maratón de Creación de Start-ups del Parque Científico de la UMH de Elche tutela 42 proyectos.

Más de un centenar de emprendedores con proyectos innovadores han enviado su solicitud para participar en la decimoquinta edición de la Maratón de creación de start-ups del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Cuarenta y dos de las iniciativas, impulsadas por 71 emprendedores, han sido seleccionadas para participar en la nueva convocatoria del programa.

Sin propuestas que innovan en ámbitos que van desde los métodos diagnósticos, los productos, los tratamientos y las soluciones digitales innovadoras en salud humana hasta los nuevos ingredientes y alimentos funcionales, el impacto social y ambiental, la economía circular, la cosmética innovadora, el calzado, la moda y la restauración.

Los emprendedores participantes en la Maratón de creación de start-ups van a recibir, por ejemplo, mentoring estratégico, asesoramiento sectorial, training en creación de start-ups y accederán a servicios jurídicos, de comunicación e infraestructuras para el desarrollo de su proyecto.

Además, van a poder optar a los más de 50.000 euros en financiación y otros premios especiales que ofrece la maratón.

Alrededor de 1.500 proyectos en trece años

Desde el lanzamiento en 2012 de sus programas de apoyo al emprendimiento, el Parque Científico de la UMH de Elche ha asesorado a más de 2.000 personas emprendedoras con alrededor de 1.500 proyectos de negocio.

Asimismo, ha repartido más de un millón de euros de financiación inicial y ha impulsado más de 200 start-ups.