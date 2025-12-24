Magia, teatro y la llegada de Papá Noel marcan la Navidad en Aspe

Papá Noel ha llegado puntual a las 11:00 horas al Ayuntamiento de Aspe desde donde se ha dirigido al Auditorio Alfredo Kraus para reunirse con cientos de niños y niñas, recoger sus cartas y atender sus últimas peticiones. Su presencia forma parte de las muchas actividades lúdicas y familiares que la concejalía de Cultura y Fiestas ha programado para estos días y que abarcan hasta el 6 de enero. De todo ello nos habla su edil titular Rosa Ruíz, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.