POR TODO LO ALTO

Magia, teatro y la llegada de Papá Noel marcan la Navidad en Aspe

El Ayuntamiento ha preparado una amplia programación tanto para niños como para adultos que abarca hasta el día de Reyes

Mayte Vilaseca

Elche |

Papá Noel ha llegado puntual a las 11:00 horas al Ayuntamiento de Aspe desde donde se ha dirigido al Auditorio Alfredo Kraus para reunirse con cientos de niños y niñas, recoger sus cartas y atender sus últimas peticiones. Su presencia forma parte de las muchas actividades lúdicas y familiares que la concejalía de Cultura y Fiestas ha programado para estos días y que abarcan hasta el 6 de enero. De todo ello nos habla su edil titular Rosa Ruíz, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

