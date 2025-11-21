Madagascar Mascotas ya está en Santa Pola

Madagascar Mascotas ha inaugurado hoy viernes 21 de noviembre una nueva tienda en la localidad de Santa Pola. La cadena ya cuenta con 15 establecimientos en la provincia de Alicante y durante este año ha abierto cuatro. Madagascar Mascotas llega a la villa marinera con una gran tienda en la zona comercial que hay a la entrada de la localidad llegando por Elche, a escasos metros de la comisaria de la Policía local de Santa Pola. Tiene cerca 300 metros cuadrado de exposición dedicados a las mascotas donde ofrece alimentación y accesorios; peluquería canina y felina, además de Spa. Madagascar Mascotas cuenta con un equipo profesional formado para el asesoramiento a la hora de cubrir las necesidades de todo tipo de mascotas. Este fin de semana hay descuentos especiales por apertura en Santa Pola y estas tiendas están teniendo una gran acogida por parte de los clientes que obtienen en cada compra puntos para conseguir regalos.

Este año ha abierto tiendas en Calpe, San Vicente, Petrer y Santa Pola, según ha detallado a Onda Cero, su gerente,Álvaro Esclapez.

Sigue la expansión por la provincia, y ya está en Santa Pola para ofrecer un amplio servicio a los habitantes de Santa Pola y de localidades cercanas como Elche que visitan la villa marinera durante todo el año, pero sobre todo en verano.