Luz verde en Elche a la construcción del edificio municipal que ocupará la parcela del inmueble de Nuevos Riegos El Progreso

La Junta Gestora del Palmeral de Elche ha dado luz verde al proyecto básico para la construcción del nuevo edificio destinado a oficinas municipales que ocupará la parte trasera de la antigua sala de venta de agua de lo que fue el inmueble de Nuevos Riegos El Progreso, que es el que está ubicado en la plaza de la Constitución.

La creación de ese nuevo edificio de oficinas supondrá una inversión de cerca de dos millones de euros. Lleva aparejada la demolición de la fachada trasera con el retranqueo para alinear el edificio al resto de la calle y el desmontaje de la fachada anterior para su conservación ya que está protegida.

Se proyecta la edificación de un inmueble con sótano, planta baja y cuatro alturas. Tendrá plantas diáfanas que se destinarán a oficinas municipales, con la posibilidad de dividirlas en función de las necesidades de los diferentes departamentos.

La previsión con la que trabaja el Ayuntamiento es que a finales del primer trimestre del próximo año o comienzos del segundo podría comenzar la primera parte del proyecto, que es la más compleja, consistiendo en la demolición y desmontaje de la fachada.

Centro de la tercera edad

Por otro lado, la Junta Gestora del Palmeral ha aprobado el estudio de integración paisajística para la licencia de edificación de la residencia de la tercera edad que se ha proyectado en la parcela que antaño ocupaba la fábrica de la Hiladora.

Tras la aprobación de ese informe, este tiene que ser remitido a la Conselleria de Cultura que tendrá que darle el visto bueno definitivo antes de volver a pasar de nuevo por la Junta Gestora del Palmeral para la concesión definitiva de los permisos por parte del Ayuntamiento.