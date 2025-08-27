Luto oficial en Biar por el fallecimiento del concejal socialista Cristóbal Valdés

El Ayuntamiento de Biar ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento tras una gravedad enfermedad de Cristóbal Valdés Herrero, concejal del grupo municipal del PSOE.

Las jornadas de luto oficial se va a prolongar hasta el viernes y durante ese periodo las banderas del edificio consistorial van a ondear a media asta, así como que han quedado suspendidos todos los actos oficiales.

La Corporación municipal ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Valdés, que ha tenido dos etapas como concejal en la localidad. La primera abarcó de 2011 a 2015 y en la segunda era concejal desde las pasadas elecciones municipales de 2023.