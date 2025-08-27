Hasta el viernes

Luto oficial en Biar por el fallecimiento del concejal socialista Cristóbal Valdés

El edil ha tenido dos etapas como edil en la localidad de la comarca del Alto Vinalopó

Onda Cero Elche

Elche |

Cristóbal Valdés, concejal del PSOE de Biar que ha fallecido.
Cristóbal Valdés, concejal del PSOE de Biar que ha fallecido. | Ayuntamiento de Biar

El Ayuntamiento de Biar ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento tras una gravedad enfermedad de Cristóbal Valdés Herrero, concejal del grupo municipal del PSOE.

Las jornadas de luto oficial se va a prolongar hasta el viernes y durante ese periodo las banderas del edificio consistorial van a ondear a media asta, así como que han quedado suspendidos todos los actos oficiales.

La Corporación municipal ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Valdés, que ha tenido dos etapas como concejal en la localidad. La primera abarcó de 2011 a 2015 y en la segunda era concejal desde las pasadas elecciones municipales de 2023.

