Luis Roldán se marcha cedido a Unionistas de Salamanca

El Elche Club de Fútbol y Unionistas de Salamanca han cerrado un acuerdo para la cesión de Luis Roldán hasta final de temporada. Antes de concretar la operación, el centrocampista albaceteño, de 22 años, amplió su contrato con el Elche por una temporada más.

El canterano del Elche Club de Fútbol se marcha al conjunto salmantino en busca de minutos y experiencia en la Primera Federación. Unionistas la temporada marcó la permanencia en 46 puntos, uno más que el Barça Atlètic, equipo que este curso militará en la Segunda Federación.

Roldán en la temporada 24/25 ha sido una pieza muy importante en el Elche Ilicitano, siendo un jugador clave en el sistema de Donato. Además, este verano ha trabajado bajo las órdenes de Eder Sarabia durante la pretemporada. Preparatoria en la que ha tenido minutos en los amistosos frente al Milwall, Hércules, Blackburn Rovers, Getafe, Al-Ahli y Almería.

Según ha informado el propio Elche Club de Fútbol en su comunicado oficial: “Con esta renovación, el Elche CF reafirma su confianza en su potencial, mientras afronta un nuevo reto en Primera Federación con Unionistas de Salamanca para seguir creciendo y acumulando experiencia”.