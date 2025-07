Lola Gadea, pregonera de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de Santa Pola de 2025.

María Dolores Gadea va a ser este año la pregonera de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos de Santa Pola. Pronunciará el pregón el próximo 31 de agosto.

Gadea comenzó se formó en enfermería y se especializó en los cuidados de la mujer, estudiando la especialidad de matrona, actividad profesional que ha desarrollado durante los últimos 25 años en el Hospital General Universitario de Elche, ayudando a nacer a generaciones de santapoleros. Además, desde muy joven ha sido protagonista en todos los ámbitos de las fiestas de la localidad marinera.

Lola Gadea ha reconocido que “ha sido una emoción incomparable, era algo que no tenía en mente pero que, cuando se me ha propuesto, me ha llenado de alegría, me han venido a mi cabeza mis primeros contactos con la fiesta en mi niñez, cómo mi abuela me educó para que, a pesar de que teníamos mucho trabajo, cada momento que había para la fiesta era para quitarse el delantal, sonar la música y bailar, porque eso sanaba el alma”.

La pregonera ha incidido en que “pregonar las fiestas de mi pueblo, que tan arraigadas tengo, es muy importante y este día no se me va a olvidar en la vida”.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Pola Loreto Serrano ha declarado durante la presentación de la pregonera que “este año tocaba una mujer y nuestro objetivo siempre es elegir a alguien que haya vivido la fiesta, que sea referente, así que podríamos definir a Lola como la representación de la mujer santapolera en todos los ámbitos de la fiesta, tanto en Moros y Cristianos como en el desfile multicolor con la Comparsa Pescadores, en Semana Santa”.

“Es una persona que vive la fiesta, la disfruta y la hace disfrutar”, ha recalcado Serrano que también ha puesto en valor que la pregonera “es un ejemplo” en su faceta profesional porque, “a pesar de las dificultades que tuvo en su vida para poder estudiar, consiguió llegar a ser una prestigiosa matrona y ha ayudado a nacer a casi todos los niños del pueblo. Creo que le tocaba ya ser pregonera y estoy segura de que va a disfrutarlo mucho”.