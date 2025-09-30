La lluvia deja registros desiguales en los municipios de las tres comarcas del Vinalopó

La inestabilidad meteorológica se ha alejado ya de las tres comarcas del Vinalopó durante la mañana de este martes y con ello la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado lo avisos por lluvias que estaban decretados.

Las lluvias de las últimas horas han pasado de manera desigual por los municipios del Baix, Medio y Alto Vinalopó.

Han sido más generosas en puntos más cercanos a la costa que en áreas de interior.

En Santa Pola, en Gran Alacant se han recogido más de 40 litros de lluvia por metro cuadrado, al tiempo que en Elche en prácticamente todas las zonas se ha superado registros de 20 litros de lluvia por metro cuadrado, destacando los más más de 68 litros que ha registrado la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología del aeropuerto o los más de 40 medidos en Torrellano Bajo y los en torno a 41 de Bonavista.

Además, según datos de la red de estaciones meteorológicas de ‘Tu tiempo en Elche’ la en la pedanía de Balsares de Elche se han contabilizado unos 40 litros de lluvia por metros cuadrados y en Perleta han sido 39.

También se han medido más de 31 litros en la zona del estadio Martínez Valero; 27 en la pedanía de Alzabares; 21 en el barrio Altabix-Universidad; 28 en la zona de Maitino; y algo más de 25 litros en la zona del Asilo, en el caso urbano de Elche.

En Crevillent, la estación meteorológica de San Felipe Neri lleva recogidos más de 11 litros por metro cuadrado. En el caso urbano de la localidad se han medido en torno a 8 litros.

Por otro lado, en la comarca del Medio Vinalopó la lluvia ha acumulado cerca de 29 litros de agua por metro cuadrado en Aspe; unos 7 en Novelda y en Pinoso.

En el resto de los municipios del Medio y Alto Vinalopó la lluvia ha sido poco significativa e incluso inexistente.