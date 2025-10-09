La llegada de la dana Alice deja Elche sin autobús a las pedanías y Santa Pola recomienda no abrir comercios

Los ayuntamientos de Elche y Santa Pola han reunido este jueves sus respectivos Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para analizar la situación después que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya anunciado que mañana viernes va a incrementar a rojo (hoy está en naranja) el aviso de riesgo por fuertes lluvias que puede llegar a dejar el paso de la dana Alice.

En Elche se ha acordado, tal y como recoge el decreto firmado por el alcalde del municipio, suspender el servicio de autobús urbano a las pedanías, así como toda actividad presencial de los servicios municipales, a excepción de los considerados esenciales, de seguridad y emergencias.

El riesgo de lluvias intensas también ha cancelado de nuevo la inauguración del Fireta del Cam d’Elx (ya ha sido suspendida este jueves) y el pleno municipal extraordinario cuya celebración estaba prevista para la aprobación de la ordenanza de impuestos, tasas y precios públicos de 2026.

Del mismo modo, se han suspendido los conciertos programados para la primera jornada del ‘Oasis Elche Music Fest’, mientras que la celebración de las actuaciones previstas para el sábado están a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Tanto en Elche como en Santa Pola y Crevillent se ha decretado el cierre durante todo el día de espacios públicos como parques, jardines e instalaciones deportivas.

Por otro lado, la inestabilidad meteorológica ha provocado este jueves la cancelación de algunos vuelos programados con salida y llegada en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

En Santa Pola el Ayuntamiento ha recomendado a los comercios de la localidad que hoy no abran sus puertas.