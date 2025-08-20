Llega a Elche la tercera edición del Festival de Habaneras en la playa del Pinet

Las concejalías de Cultura tanto de Elche como de Crevillent se unen un año más para ofrecer la tercera edición del Festival de Habaneras frente a las ruinas de la Torre de la playa del Pinet de Elche el 29 de agosto a las 21:00 horas.

En el festival participarán el Coro Amistad y la Coral Dama de Elche y, repite la Rondalla Crevillentina, que aporta los instrumentos característicos de esta tradición de hace más de 100 años donde los vecinos de Elche y Crevillent se reunían en la playa para tocar la guitarra a la orilla del mar.

Irene Ruiz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, ha destacado el éxito de las ediciones pasadas y que espera que se repita en la tercera, así como la importancia de poner en valor y seguir potenciando “esa costumbre de los vecinos al final de cada verano”.

Cada año, las corales que participan cambian, pues los entes organizadores quieren darles oportunidad a la gran variedad de coros que existen en ambos municipios. El repertorio serán habaneras tradicionales acompañadas con guitarras y bandurrias, y al finalizar el evento, entonarán la popular habanera ilicitana ‘Aromas Ilicitanos’.

Por su parte, Mónica San Emeterio, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, ha destacado que la idea de este festival es “consolidar y hacer crecer esta bonita costumbre popular, sin perder la espontaneidad y el impulso vecinal que la hizo nacer”. Además, ha recordado la especial relación de Crevillent con El Pinet y sus recuerdos de infancia cantando habaneras.

Como en esta edición se esperan más personas, debido a la gran afluencia que ha ido en aumento en las ediciones pasadas, han aumentado el dispositivo de seguridad, así como los aseos portátiles.

La entrada al festival es libre, se dispondrán 1.000 sillas, pero es cierto que muchos vecinos llevan sillas propias, y se ha habilitado un aparcamiento en la zona antigua del camping. Además, desde el área de Distritos se ha habilitado un autobús gratuito para los vecinos de la pedanía de La Marina que los lleva hasta la playa ilicitana del Pinet.