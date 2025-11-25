Balonmano

Lisa Oppedal representará al Atticgo CBM Elche en el Mundial de Alemania y Holanda

Ha entrado en la lista de las 'Guerreras' de Ambros Martín y se suma a Maddi Bengoetxea, del Elda Prestigio, como representantes de los equipos de las comarcas del Vinalopó

Felipe Canals

Elche |

Lisa Oppedal, jugadora del CBM Elche.
Lisa Oppedal, jugadora del CBM Elche. | CBM Elche

Lisa Oppedal, del Atticgo Club Balonmano Elche; y Maddi Bengoetxea, del Elda Prestigio, han entrado en la lista definitiva de la Selección Española de Ambros Martín para el Mundial de Alemania y Holanda. La cita mundialista comienza este miércoles. Las 'Guerreras' se medirán a Paraguay, Islas Feroe y Montenegro en la fase preliminar.

La extremo izquierdo Lisa Oppedal tendrá como competencia a la exfranjiverde Jennifer Gutiérrez, además de Ona Vegué. Por su parte, la lateral derecho Bengoetxea completa la demarcación junto a la petrelense Paula Arcos. La lista definitiva de Ambros Martín está compuesta por diecisiete jugadoras.

España ha estado preparando el Mundial en Noruega, donde se ha medido a Noruega, Serbia y Hungría en los últimos días. Bera Bera San Sebastián tiene mayoría en la convocatoria definitiva, puesto que ocho de las seleccionadas pertenecen al conjunto donostiarra.

Además de Oppedal, Arcos y Bengoetxea, en la lista de las 'Guerreras' también figuran las exjugadoras del Club Balonmano Elche Danila So Delgado y Lysa Tchaptchet.

