Levante-Elche: una final para los 'granotas' y enésima oportunidad para los franjiverdes

Partido clave en el Ciutat para abrir una nueva jornada en Primera División. Levante y Elche miden fuerzas en un bonito derbi regional. Para los 'granotas' es una auténtica final, mientras que los franjiverdes tienen una nueva oportunidad de lograr su primer triunfo a domicilio.

La situación en Orriols obliga al Levante a conseguir la victoria si quiere seguir enganchado a la permanencia. Parece que la llegada de Luis Castro ha reactivado a la plantilla. Han sumado cuatro puntos de nueve posibles con el portugués en el banquillo. El Levante, que no ha ganado todavía en casa, quiere brindarle una alegría a su afición.

En el Elche el objetivo es lograr el primer triunfo de 2026 y, además, poner tierra de por medio con el descenso. Los de Sarabia son conscientes de que un triunfo en el Ciutat sería un golpe casi definitivo para el Levante. La plaga de bajas vuelve a amenazar al cuadro ilicitano, aunque el técnico vasco jugaba al despiste en la previa.

Levante y Elche se conocen bien. La temporada pasada se dieron la mano para subir a Primera. Cierto es que fueron rivales durante todo el curso, pero ambos se llevaron la alegría. En la primera vuelta, en la tercera jornada, los franjiverdes fueron superiores y se impusieron por 2-0 en el Martínez Valero.

Sarabia está obligado a efectuar cambios en defensa por la baja por sanción de Chust. La alternativa natural es Bambo Diaby. Affengruber y Febas siguen con cuatro amarillas, por lo que una cartulina en Orriols les impediría ser de la partida en el choque ante el Barça.