L’Aljub pone en valor la labor de familiares y cuidadores de personas con Alzheimer

Con motivo del Día del Alzheimer, por cuarto año consecutivo, el Centro Comercial L’Aljub, gestionado por CBRE, quiere dar visibilidad a esta enfermedad. La campaña de concienciación se prolongará hasta el 6 de noviembre y tiene como objetivo dar a conocer cómo se sienten las personas que padecen esta enfermedad. Además, en esta ocasión se quiere dar visibilidad y reconocimiento al trabajo que realizan familiares y cuidadores en el acompañamiento de estas personas. Al ya conocido eslogan de ‘Imagina quedarte en blanco y…’ se le suma el lema ‘Quién te cuida, activa tu memoria’. Otra novedad de este año es que se contará con el apoyo y colaboración de la Fundación Pasqual Maragall.

Esta acción quiere agradecer y reconocer públicamente a quienes cuidan y cuyo compromiso activa cada día los recuerdos, el cariño y la dignidad de quienes los han ido perdiendo. Al mismo tiempo, hasta el 6 de noviembre, la pantalla gigante de L’Aljub proyectará un vídeo de sensibilización, con imágenes evocadoras y mensajes que rinden homenaje a los cuidadores.

Esta campaña está dentro del proyecto ‘Destino 2030’ de L’Aljub. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, cumpliendo esta vez con el objetivo número 3 ‘Salud y bienestar’.

Dentro del calendario de actividades, el L’Aljub acogerá la instalación ‘La Cápsula de los Recuerdos’, una iniciativa de la Fundación Pasqual Maragall. (24 de octubre y del 3 al 6 de noviembre), acompañada de juegos interactivos de memoria abiertos al público. La Fundación Pasqual Maragall trabaja día a día para encontrar una solución al Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad a través de la actividad científica de su propio centro de investigación. Ponen el foco en la exploración de la prevención de la enfermedad y en el estudio de las funciones cognitivas afectadas en el envejecimiento sano y patológico.

La iniciativa ‘Imagina quedarte en blanco y…’ también forma parte de la campaña impulsada con motivo del Día Mundial del Alzheimer por el área de Property Management de CBRE para concienciar sobre esta enfermedad. La campaña, enmarcada en el programa Caring for Communities, se aplicará en 47 centros comerciales y 16 oficinas de España y Portugal, así como en 148 centros comerciales y 32 oficinas de quince países europeos.