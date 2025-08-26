Reconocimiento

El CC L’Aljub de Elche, el primero de la provincia en obtener la certificación Residuo Cero

Su gerente, Daniel Párraga, destaca que lograr ese hito “es una muestra de la forma de entender el presente y el futuro”

🟩El Centro Comercial L'Aljub de Elche adapta espacios inclusivos para personas con TEA, TDAH o autismo

🟢 Mil y un After Beach: el verano más mágico en L’Aljub

Onda Cero Elche

Elche |

Área de reciclaje en el centro comercial L’Aljub de Elche.
Área de reciclaje en el centro comercial L’Aljub de Elche. | CC L'Aljub

El centro comercial L’Aljub de Elche ha obtenido la prestigiosa certificación Residuo Cero (Zero Waste), convirtiéndose en el primer centro comercial de la provincia de Alicante en lograrlo.

Se trata de una certificación avala el compromiso del centro con la economía circular y la correcta gestión de residuos.

Entre las acciones implementadas por el centro comercial que han favorecido la certificación Resido Cero destacan el diagnóstico ambiental y legal adaptado al centro; la implantación de sistemas de recogida selectiva y trazabilidad digital en tiempo real; así como la formación y sensibilización del equipo del centro y el control de indicadores de mejora y auditoría externa.

El nuevo reconocimiento se suma a otras certificaciones sostenibles con las que ya cuenta L’Aljub como es el caso de BREEAM, que lo posiciona como uno de los diez centros comerciales más sostenibles de España, la Q de Calidad Turística y el certificado de Empresa Corresponsable.

Desde la dirección del centro comercial se ha destacado que la certificación Residuo Cero se suma a otras acciones como que las instalaciones se erigen en una ‘Eco Estación de Reciclaje’ al contar con contenedores para la recogida de papel, plástico, vidrio, bombillas, baterías, pilas, tóner, ropa usada y cápsulas de café. Además, a lo largo del año se organizan talleres y actividades orientados a fomentar la conciencia ambiental y a implicar a la comunidad en la correcta gestión de los residuos.

Daniel Párraga, gerente del centro comercial L’Aljub, ha destacado este martes que “conseguir la certificación Zero Waste representa mucho más que una distinción: es una muestra de nuestra forma de entender el presente y el futuro” Además, ha añadido que “queremos seguir construyendo un centro comercial más eficiente, responsable y alineado con los valores que nos unen a la comunidad y al planeta”.

