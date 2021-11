Kiko 'La Sensación' Martínez, a sus 35 años, quiere ser el segundo boxeador español de la historia que reina en dos pesos. El púgil de Torrellano ya celebró tres títulos en Supergallo y ahora se la juega, en el peso pluma, ante el británico Kid Galahad (sábado, 23:00 horas, DAZN). No es el gran favorito en las apuestas pero asegura que a ilusión y convencimiento no hay quien le gane: "No hay nadie en el mundo quiera más que yo este cinturón".

El boxeador de Torrellano, Kiko 'La Sensación' Martínez. | Onda Cero Elche