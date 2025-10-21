Los juzgados de Elche, Elda, Novelda y Villena suman más de 18.800 asuntos ingresados en el segundo trimestre del año

El conjunto de quince órganos del Partido Judicial de Elche ha registrado en el segundo trimestre de este año 7.267 asuntos, lo que supone una media de casi 485 asuntos por juzgado.

En el mismo periodo, en el Partido Judicial de Elda se han registrado 2.493 asuntos, con una media de 914 asuntos cada uno de los órganos de sus jurisdicciones.

En el Partido Judicial de Novelda, se han contabilizado 1.601 asuntos ingresados, lo que representa 400 por cada uno de los órganos que tiene.

Por su parte, en el Partido Judicial de Villena el volumen de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año ha ascendido a 1.103 y la tasa de resolución se ha cifrado en casi un 19 %.

Así lo refleja el último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial que muestra también que el Partido Judicial de Elche alcanza una tasa de resolución del 22,4 %, el de Novelda del 21,8 % y el de Elche del 12,4 %.

En esa estadística destacan otras cifras. Por ejemplo, que en los cuatro partidos judiciales de las comarcas del Vinalopó el grueso de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año ha estado en la Jurisdicción Civil.

También sobresale que los juzgados de Violencia contra la Mujer han contabilizado 116 asuntos en Elche; 26 en Elda; siete en Villena; y ninguno en Novelda.