Justicia prevé para septiembre el final de las obras de mejora de la sede judicial de Elda

La Conselleria de Justicia ha avanzado que a lo largo del mes septiembre concluirán en el Palacio de Justicia de Elda las obras que se están ejecutando tanto para la mejora de la accesibilidad de las instalaciones como para la creación de un área de detenidos.

Se trata de un proyecto que tiene un presupuesto de 334.600 euros.

El nuevo espacio para detenidos se ubicará en la planta sótano del edificio. Su puerta de acceso y la del aseo, así como de las celdas serán de seguridad y dispondrán de cámara de videovigilancia.

En cuanto a las obras que se ejecutan para mejorar la accesibilidad, se va a rectificar la pendiente de la rampa de acceso a planta semisótano de la sede judicial y, en los puestos de atención al público de notificaciones y decanato, del registro civil, juzgados de instrucción, salas de vistas y ascensores, se van a instalar bucles magnéticos, que son dispositivos dirigidos personas con discapacidad auditiva.

Asimismo, se va a dotar de rampa de acceso a los estrados de las salas de vistas de las plantas segunda y tercera; se instalarán mostradores accesibles; se mejorará la accesibilidad de las escaleras mediante la colocación de pasamanos; se instalarán señalizaciones horizontales, así como en vertical mediante cartelería en braille y alto relieve en toda la sede.

Entre otras actuaciones más, también se va a habilitar una sala de lactancia o mejorar las instalaciones de evacuación y dispositivos de emergencias.

Ejecución de la obra

Por el momento, se han eliminado las instalaciones previstas para ello, con el objetivo de albergar nuevos espacios. La distribución en zona de calabozos está terminada y ya se ha añadido el equipamiento del aseo en esta zona.

Además, se están colocando parte de los pasamanos de escaleras, así como el podotáctil. Se ha modificado la pendiente de la rampa de acceso al semisótano. Asimismo, al aseo de tercera planta se le han cambiado las instalaciones, acabados y equipamiento interior, a falta de montar puerta.