La Conselleria de Justicia digitaliza los tomos documentales de los juzgados de Paz y del Registro Civil en Elche, Elda y Villena

La Conselleria de Justicia ha digitalizado los tomos documentales de los Juzgados de Paz y Registros Civiles de los partidos judiciales de Elche, Elda y Villena. Lo ha hecho en el marco del plan autonómico de transformación digital de la Justicia.

Desde la conselleria se ha destacado que la digitalización de los libros del Registro Civil es una iniciativa impulsada en el marco del plan de transformación digital de la Justicia, y ha sido posible gracias a la financiación de fondos europeos.

La información que se ha digitalizado corresponde a las cuatro secciones en las que se divide cada Registro Civil: nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales.

Según ha informado la Conselleria de Justicia en un comunicado el proceso de volcado de datos se ha realizado en orden cronológico inverso, es decir, desde los más nuevos a los más antiguos, con el objetivo de digitalizar hasta un siglo atrás en aquellos tomos donde ha sido posible gracias a la calidad de las inscripciones.

El objetivo de la iniciativa pasa por permitir la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en toda la Comunitat Valenciana.

Un total de 4.600 tomos digitalizados en la provincia

Además, una vez digitalizados los libros, los archivos se facilitan a la Administración del Estado para que pueda poner en marcha una plataforma digital, denominada 'Dicireg', que crea un registro individual con todos los documentos de cada persona, y permite el acceso telemático y la tramitación electrónica de los expedientes.

En el conjunto de la provincia de Alicante se ha digitalizado 4.600 los tomos documentales de los Juzgados de Paz y Registros Civiles.

Se ha actuado también en los partidos judiciales de Alcoy, Alicante, Benidorm, Dénia, Ibi, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Villajoyosa.