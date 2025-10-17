Juan Carlos Trujillo: "No vinimos al Eldense para estar en media tabla, no ascender sería un fracaso"

Tras presentarse la nueva propiedad del Eldense, con la presidente Carolina Holguín al frente, el inversor colombiano Juan Carlos Trujillo ha roto su silencio en Onda Cero. Es una pieza importante en el grupo inversor que ha adquirido el 100% de las acciones de la entidad azulgrana. Preside el Llaneros y también gestiona el Bellinzona.

Trujillo ha dejado claro que la máxima dirigente del Eldense es Holguín. La responsabilidad recaerá en ellos y en miembros del club como Mario Rosas, Víctor Lafuente, Alfonso Losa y Luis Augusto. Trujillo ha incidido en que su amistad con Mario Rosas le llevó a interesarse por el conjunto del Nuevo Pepico Amat.

"No vinimos aquí para estar en mitad de tabla", ha afirmado el empresario. Trujillo ha alabado a la afición del Eldense y ha asegurado que "no ascender sería un fracaso". Respecto a la figura del técnico Javi Cabello, prefiere dejar la última palabra a la presidencia y a la dirección deportiva.

Juan Carlos Trujillo cree que "hay una gran plantilla" y se ha mostrado abierto a nuevos fichajes en el mercado invernal. Ha aseverado que habrá trasvase de jugadores entre Llaneros, Bellinzona y Eldense: "Es la idea".

Por otro lado, ha descartado la construcción de un nuevo estadio y ha explicado que "habrá que ir paso a paso" con nuevas infraestructuras para el club. De momento, el objetivo es el ascenso.

La entrevista íntegra con Juan Carlos Trujillo: