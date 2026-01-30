Joaquín Rocamora, nuevo seleccionador nacional: dirigirá a las 'Guerreras'

Joaquín Rocamora, actual técnico del Atticgo Club Balonmano Elche, ha sido designado como nuevo seleccionador nacional. Dirigirá a las 'Guerreras', tal y como ha confirmado la Real Federación Española de Balonmano. El oriolano da el salto a la absoluta tras su periplo con las 'Guerreras Juveniles'.

Rocamora compaginará su labor como seleccionador con el CBM Elche hasta final de temporada. El preparador nacido en Orihuela se encuentra de baja por paternidad. Al frente de la selección absoluto será el relevo de Ambros Martín.

“Es un reto apasionante”, apunta Joaquín Rocamora. El técnico se muestra “muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades”.

Los primeros compromisos con las Guerreras llegarán la primera semana de marzo, con el doble enfrentamiento con Austria, en las jornadas 3 y 4 de clasificación del Europeo 2026, 4 y 7 de marzo respectivamente.