El IVASS invierte en Elche 971.000 euros en la mejora de la residencia de Jubalcoy

El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), organismo adscrito a la Conselleria de Servicios Sociales, ha ejecutado obras de acondicionamiento en la residencia Jubalcoy de Elche donde también se ha mejorado el equipamiento de las instalaciones.

El proyecto ha supuesto una inversión superior a los 971.00 euros.

La iniciativa responde a un plan de mejora impulsado en los centros y servicios del IVASS.

María José Rico, directora general de la entidad, ha explicado qué trabajos se han llevado a cabo, apuntando que se han sustituido las ventanas del edificio por unas más seguras y eficientes energéticamente; se han reparado algunos desperfectos; se han instalado barandillas de seguridad en el tejado; así como que en el interior de la residencia se han remodelado varios aseos para hacerlos mucho más accesibles y se han dotado de nuevos saneamientos. También se ha instalado un nuevo grupo electrógeno y se han renovado las cámaras frigoríficas.

La directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales ha destacado que la residencia de Jubalcoy dispone de 40 plazas para personas con discapacidad intelectual y una plantilla multidisciplinar de 62 profesionales de la que forman parte, entre otros, personal de trabajado social, fisioterapeuta, enfermería, terapeutas ocupacionales, ayudantes de residencia y cuidadores, así como cocineros y auxiliares de administración y de mantenimiento.

“La residencia de Jubalcoy ofrece a las personas usuarias asistencia integral especializada, alojamiento y manutención, así como programas terapéuticos y actividades”, ha afirmado María José Rico que ha añadido que “se presta a las familias, proporcionándoles orientación y apoyo para que puedan tener un mayor bienestar y calidad de vida”.

La directora general del IVASS ha concluido que se está trabajando “por unos recursos más inclusivos, abiertos a la comunidad, y centrados en la prestación de apoyos a las personas usuarias favoreciendo su autonomía y desarrollo personal”.