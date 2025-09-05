Isabel Sánchez-Arán, en Mytikas para el Mundial de Apnea de Grecia

Isabel Sánchez-Arán ya se encuentra en Mytikas para participar en el Mundial de Apnea de Grecia. Tras unas semanas en Kalamata junto a sus compañeros de selección, e ha trasladado hasta ciudad donde este viernes comienza el Mundial. La ilicitana no debutará hasta el próximo miércoles 10 de septiembre.

Sánchez-Arán logró una medalla de bronce en el último Campeonato del Mundo, pero acude sin presión por los metales. La deportista de Elche competirá en todas las modalidades, por lo que se consolida como una apneísta muy completa.

Cabe destacar que Isabel Sánchez-Arán es la cofundadora del Club Apnea Elx, el primer club de apnea deportiva de la ciudad. Nació oficialmente este verano después de mucho trabajo.